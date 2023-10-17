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В Азербайджане с начала года зафиксированы несколько случаев заражения корью

В Азербайджане с начала года зафиксированы несколько случаев заражения корью В Азербайджане с начала года зафиксированы несколько "привозных" случаев заражения корью среди детей.
Социальная защита
17 октября 2023 г. 13:10
В Азербайджане с начала года зафиксированы несколько случаев заражения корью

В Азербайджане с начала года зафиксированы несколько "привозных" случаев заражения корью среди детей.

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения.

В министерстве напомнили, что в результате проведенных в Азербайджане масштабных профилактических мероприятий по борьбе с инфекционными заболеваниями с 2014 года на территории страны не было зарегистрировано случаев заражения корью и краснухой.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения включила Азербайджан в список стран, победивших эти инфекции, отметили в ведомстве.

"Однако с начала 2023 года вспышки кори наблюдаются в ряде стран Европы, а также в соседних Турции, РФ, Иране, Казахстане и Грузии. В этой связи с начала года в Азербайджане были зафиксированы несколько "привозных" случаев заражения корью, в частности среди непривитых детей", - сообщили в министерстве.

В Минздраве напомнили, что профилактика любого инфекционного заболевания более эффективна, чем лечение после заражения. В этой связи в ведомстве призвали граждан прививать детей от инфекционных заболеваний, в том числе кори, согласно “календарю профилактических прививок”.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda uşaqlar arasında qızılcaya yoluxma halları qeydə alınıb

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