В Азербайджане с начала года зафиксированы несколько случаев заражения корью

В Азербайджане с начала года зафиксированы несколько "привозных" случаев заражения корью среди детей.

В Азербайджане с начала года зафиксированы несколько "привозных" случаев заражения корью среди детей.

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения.

В министерстве напомнили, что в результате проведенных в Азербайджане масштабных профилактических мероприятий по борьбе с инфекционными заболеваниями с 2014 года на территории страны не было зарегистрировано случаев заражения корью и краснухой.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения включила Азербайджан в список стран, победивших эти инфекции, отметили в ведомстве.

"Однако с начала 2023 года вспышки кори наблюдаются в ряде стран Европы, а также в соседних Турции, РФ, Иране, Казахстане и Грузии. В этой связи с начала года в Азербайджане были зафиксированы несколько "привозных" случаев заражения корью, в частности среди непривитых детей", - сообщили в министерстве.

В Минздраве напомнили, что профилактика любого инфекционного заболевания более эффективна, чем лечение после заражения. В этой связи в ведомстве призвали граждан прививать детей от инфекционных заболеваний, в том числе кори, согласно “календарю профилактических прививок”.