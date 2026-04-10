В Азербайджане с начала года выдано около 30 охранных ордеров по фактам домашнего насилия

В Азербайджане в первом квартале 2026 года по обращению Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей выдано 29 краткосрочных охранных ордеров в связи с домашним насилием.

За три месяца в комитет поступило 134 обращения. Из них 23 - от мужчин, 106 - от женщин, 5 - от детей. Мужчины обращались по поводу насилия в отношении детей, а также психологического и экономического давления, а случаев физического насилия зафиксировано не было.

Среди всех обращений 93 случая были связаны с физическим насилием, 31 - с психологическим, 9 - с экономическим, а 1 - с сексуальным. Все обращения направлены в соответствующие госорганы.

Охранный судебный приказ - это акт, ограничивающий действия, которые виновный в домашнем насилии может предпринять в отношении жертвы. Пострадавшему может быть выдан краткосрочный или долгосрочный охранный ордер.

Краткосрочный охранный ордер выдается органами исполнительной власти на срок до 30 дней. Если лицо, совершившее акты домашнего насилия, не подчиняется предупреждению, потерпевший или орган исполнительной власти вправе обратиться в суд с ходатайством о долгосрочной защите. Долгосрочный охранный ордер выдается на срок от 30 до 180 дней.