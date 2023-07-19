В Азербайджане с начала года предотвращено 17 ранних браков

В первом полугодии 2023 года в Азербайджане предотвращено 17 ранних браков.

В первом полугодии 2023 года в Азербайджане предотвращено 17 ранних браков.

Как сообщает Report, об этом на брифинге по итогам первого полугодия 2023 года заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

По ее словам, в настоящее время ресурсные центры для женщин при Госкомитете действуют в 17 районах: "11 центров помощи семьям и детям за 6 месяцев четырежды проводили "дни открытых дверей". 517 обратившимся гражданам была оказана помощь в решении психологических, правовых и социальных проблем".