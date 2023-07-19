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В Азербайджане с начала года предотвращено 17 ранних браков

В Азербайджане с начала года предотвращено 17 ранних браков В первом полугодии 2023 года в Азербайджане предотвращено 17 ранних браков.
Социальная защита
19 июля 2023 г. 10:57
В Азербайджане с начала года предотвращено 17 ранних браков

В первом полугодии 2023 года в Азербайджане предотвращено 17 ранних браков.

Как сообщает Report, об этом на брифинге по итогам первого полугодия 2023 года заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

По ее словам, в настоящее время ресурсные центры для женщин при Госкомитете действуют в 17 районах: "11 центров помощи семьям и детям за 6 месяцев четырежды проводили "дни открытых дверей". 517 обратившимся гражданам была оказана помощь в решении психологических, правовых и социальных проблем".

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Версия на английском языке 17 early marriages prevented this year
Версия на азербайджанском языке Bu il 17 erkən nikahın qarşısı alınıb

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