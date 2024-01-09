О нас

В Азербайджане разработаны новые механизмы поддержки занятости

В Азербайджане разработаны новые механизмы поддержки занятости 11:25 В Азербайджане разработаны механизмы поддержки занятости граждан из социально уязвимых групп населения и тех, кто долгое время не может найти работу
Социальная защита
9 января 2024 г. 12:18
В Азербайджане разработаны новые механизмы поддержки занятости

В Азербайджане разработаны механизмы поддержки занятости граждан из социально уязвимых групп населения и тех, кто долгое время не может найти работу.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли заявил на брифинге.

По его словам, разработаны механизмы активных мер занятости "Целевые программы" и "Рабочие места сверх квоты", а проекты законодательных поправок представлены профильным органам исполнительной власти.

Новые меры направлены на стимулирование создания работодателями новых рабочих мест для лиц из названных категорий, добавил Аббасбейли.

Глава Госагентства также сказал о подготовке программы ученичества и механизма стажировки, направленных на расширение доступа на рынок труда молодежи без опыта работы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке New employment support mechanisms developed in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İşə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslər üçün məşğulluq mexanizmi hazırlanıb

Экслюзивные новости

Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
9 января 2024 г. 13:11
Посол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
ФотоПосол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
9 января 2024 г. 12:54
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
8 января 2024 г. 13:20
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
8 января 2024 г. 11:16
Моисей Беккер: Госдеп США пытается заручиться поддержкой армянского лобби на предстоящих выборах
Моисей Беккер: Госдеп США пытается заручиться поддержкой армянского лобби на предстоящих выборах
7 января 2024 г. 16:04
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
5 января 2024 г. 17:05
В прошлом году Германия отказалась предоставить убежище 677 гражданам Азербайджана
В прошлом году Германия отказалась предоставить убежище 677 гражданам Азербайджана
5 января 2024 г. 12:28
Огнен Гогич: ЕС намеренно затягивает процесс вступления Сербии в свои ряды
Огнен Гогич: ЕС намеренно затягивает процесс вступления Сербии в свои ряды
4 января 2024 г. 11:58
В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки
В посольствах Азербайджана за рубежом создаются избирательные участки
1 января 2024 г. 10:32
В Азербайджане готовится новый законопроект О пробации - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане готовится новый законопроект "О пробации" - ЭКСКЛЮЗИВ
29 декабря 2023 г. 18:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi