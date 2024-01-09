В Азербайджане разработаны новые механизмы поддержки занятости

11:25 В Азербайджане разработаны механизмы поддержки занятости граждан из социально уязвимых групп населения и тех, кто долгое время не может найти работу

В Азербайджане разработаны механизмы поддержки занятости граждан из социально уязвимых групп населения и тех, кто долгое время не может найти работу.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли заявил на брифинге.

По его словам, разработаны механизмы активных мер занятости "Целевые программы" и "Рабочие места сверх квоты", а проекты законодательных поправок представлены профильным органам исполнительной власти.

Новые меры направлены на стимулирование создания работодателями новых рабочих мест для лиц из названных категорий, добавил Аббасбейли.

Глава Госагентства также сказал о подготовке программы ученичества и механизма стажировки, направленных на расширение доступа на рынок труда молодежи без опыта работы.