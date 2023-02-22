В Азербайджане разработан проект по оперативной защите женщин, чья жизнь находится в опасности

"Были трудности с применением охранных ордеров. Это связано с неправильным пониманием вопроса об охранных ордерах и недостатками в области его применения".

"Были трудности с применением охранных ордеров. Это связано с неправильным пониманием вопроса об охранных ордерах и недостатками в области его применения".

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова заявила на конференции "Охранные ордера по делам о насилии в отношении женщин и домашнем насилии: международные стандарты и национальный опыт Азербайджана“.

Она отметила, что иногда выданные охранные ордера не соответствуют количеству случаев: "Как правило, выдается краткосрочный охранный ордер, в то время как при продолжающейся угрозе выдача долгосрочных охранных ордеров задерживается. В связи с этим подготовлен пакет предложений. Он включает в себя создание оперативного и адекватного механизма защиты потерпевших лиц, оказание бесплатной юридической помощи. Мы ждем положительного отзыва государственных органов, представителей общественности о пакете и его принятие в парламенте".