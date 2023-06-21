В Азербайджане разработан новый проект по защите прав работников

В Азербайджане разработан новый проект, связанный с защитой прав работников.

В Азербайджане разработан новый проект, связанный с защитой прав работников.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты Сахиль Бабаев на Саммите человеческих ресурсов.

"Повышение минимальной заработной платы - прекрасный шаг. Но после определенного уровня это становится давлением на частный сектор и бизнес. Предприниматель вынужден сокращать численность работников. Социальные права работника защищены в краткосрочном периоде, но лишают работника дохода и места работы в долгосрочном и среднесрочном периоде. В этом направлении разработаны новые проекты, которые сейчас обсуждаются. Поскольку обсуждения еще не завершены, не хочу раскрывать подробности", - добавил С.Бабаев.