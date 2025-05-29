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В Азербайджане разрабатывается план действий по защите прав ребенка на 2026-2030 годы

В Азербайджане разрабатывается план действий по защите прав ребенка на 2026-2030 годы В Азербайджане разрабатывается план действий по защите прав ребенка на 2026-2030 годы.
Социальная защита
29 мая 2025 г. 11:11
В Азербайджане разрабатывается план действий по защите прав ребенка на 2026-2030 годы

В Азербайджане разрабатывается план действий по защите прав ребенка на 2026-2030 годы.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель заведующего отделом по вопросам детей Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Гюнель Нагдалиева на круглом столе, посвященном правам ребенка.

По ее словам, созданию плана предшествует формирование рабочей группы с участием всех профильных ведомств.

"В связи с этим уже направлены обращения в профильные ведомства. В качестве эксперта привлечен также председатель Комитета ООН по правам ребенка", - отметила Нагдалиева.

Представитель Госкомитета также подчеркнула, что на основе рекомендаций ООН начат анализ для формирования государственной бюджетной линии по вопросам детей.

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Версия на английском языке Azerbaijan prepares action plan on Children’s Rights for 2026-2030
Версия на азербайджанском языке Uşaq hüquqları ilə bağlı 2026-2030-cu illər üçün fəaliyyət planı hazırlanır

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