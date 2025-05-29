В Азербайджане разрабатывается план действий по защите прав ребенка на 2026-2030 годы

В Азербайджане разрабатывается план действий по защите прав ребенка на 2026-2030 годы.

В Азербайджане разрабатывается план действий по защите прав ребенка на 2026-2030 годы.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель заведующего отделом по вопросам детей Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Гюнель Нагдалиева на круглом столе, посвященном правам ребенка.

По ее словам, созданию плана предшествует формирование рабочей группы с участием всех профильных ведомств.

"В связи с этим уже направлены обращения в профильные ведомства. В качестве эксперта привлечен также председатель Комитета ООН по правам ребенка", - отметила Нагдалиева.

Представитель Госкомитета также подчеркнула, что на основе рекомендаций ООН начат анализ для формирования государственной бюджетной линии по вопросам детей.