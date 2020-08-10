В Азербайджане разрабатывается карта занятости

Карта создается на основе данных, собранных в электронных информационных системах

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана разрабатывает карту занятости.

Как сообщили Report в министерстве, карта создается на основе данных, собранных в электронных информационных системах.

Карта, которая будет подготовлена по каждому району и городу, будет представлена общественности в электронной форме. Карта продемонстрирует динамику шагов, предпринимаемых в социальной и экономической сфере, а также позволит улучшить работу по разработке и реализации программ занятости.