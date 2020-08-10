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Report Georgia

В Азербайджане разрабатывается карта занятости 

В Азербайджане разрабатывается карта занятости  Карта создается на основе данных, собранных в электронных информационных системах
Социальная защита
10 августа 2020 г. 14:27
В Азербайджане разрабатывается карта занятости 
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Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана разрабатывает карту занятости.

Как сообщили Report в министерстве, карта создается на основе данных, собранных в электронных информационных системах.

Карта, которая будет подготовлена по каждому району и городу, будет представлена общественности в электронной форме. Карта продемонстрирует динамику шагов, предпринимаемых в социальной и экономической сфере, а также позволит улучшить работу по разработке и реализации программ занятости.

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