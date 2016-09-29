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    В Азербайджане растет статистика новорожденных, названных зарубежными именами - СПИСОК

    За последние 5 лет Рианной названы 6 младенцев

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане растет статистика новорожденных, названных зарубежными именами.

    Как отмечается в информации, полученной Report из министерства юстиции, в основном зарубежными именами называют девочек.

    Так, за последние 5 лет 157 девочек были названы Дианой.

    55 новорожденных назвали Сабриной, 34 - Селеной, 22 - Светланой.

    Кроме того, за указанный период именем Изель названы 8 младенцев, Каролина - 5, Изабель - 3, Изабелла - 14, Лидия - 2, Лусия -1, Лиза - 13, Рианна - 6, Луиза - 8, Джулия - 2, Селена - 2, Серена - 3, Жанна - 1, Тина - 1, Алекса - 1, Камелия - 4, Маргарита - 3 новорожденных.

    Среди мальчиков, названных зарубежными именами, превосходство составляет имя Рауль.

    Так, за последние 5 лет этим именем названы 1910, а в этом году - 331 младенец.

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