В Азербайджане растет статистика новорожденных, названных зарубежными именами - СПИСОК

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане растет статистика новорожденных, названных зарубежными именами.

Как отмечается в информации, полученной Report из министерства юстиции, в основном зарубежными именами называют девочек.

Так, за последние 5 лет 157 девочек были названы Дианой.

55 новорожденных назвали Сабриной, 34 - Селеной, 22 - Светланой.

Кроме того, за указанный период именем Изель названы 8 младенцев, Каролина - 5, Изабель - 3, Изабелла - 14, Лидия - 2, Лусия -1, Лиза - 13, Рианна - 6, Луиза - 8, Джулия - 2, Селена - 2, Серена - 3, Жанна - 1, Тина - 1, Алекса - 1, Камелия - 4, Маргарита - 3 новорожденных.

Среди мальчиков, названных зарубежными именами, превосходство составляет имя Рауль.

Так, за последние 5 лет этим именем названы 1910, а в этом году - 331 младенец.