​В Азербайджане рассмотрят вопрос о том, с кем должен остаться ребенок после развода родителей

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет рассмотрен вопрос о том, с кем должен остаться ребенок после развода родителей.

Как передает Report, в связи с этим будут внесены поправки в Семейный кодекс.

Проект, поступивший в Милли Меджлис по инициативе президента Ильхама Алиева, вынесен на обсуждение на сегодняшнем совместном заседании Комитета по вопросам семьи, женщин и детей, Комитета по трудовой и социальной политике, а также Комитета молодежи и спорта.

Согласно проекту, ст. 22.2.1 будет дана в новой редакции. Поправка определяет, с кем из родителей после развода остаются несовершеннолетние дети, если ребенок находится у другого родителя, решается вопрос о передаче его родителю, с которым остаются дети.

В то же время на заседании рассмотрен вопрос внесения дополнений в ст. 23.3. Так, после слова "выписка" добавлено "для государственной регистрации расторжения брака".

В то же время, в новой редакции даны ст. 180.1 и 180.2 Кодекса.

Отметим, что проект поправок рекомендован на пленарное заседание парламента.