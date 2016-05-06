 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Азербайджане рассмотрят вопрос о том, с кем должен остаться ребенок после развода родителей

    В связи с этим будут внесены изменения в Семейный кодекс

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет рассмотрен вопрос о том, с кем должен остаться ребенок после развода родителей.

    Как передает Report, в связи с этим будут внесены поправки в Семейный кодекс.

    Проект, поступивший в Милли Меджлис по инициативе президента Ильхама Алиева, вынесен на обсуждение на сегодняшнем совместном заседании Комитета по вопросам семьи, женщин и детей, Комитета по трудовой и социальной политике, а также Комитета молодежи и спорта.

    Согласно проекту, ст. 22.2.1 будет дана в новой редакции. Поправка определяет, с кем из родителей после развода остаются несовершеннолетние дети, если ребенок находится у другого родителя, решается вопрос о передаче его родителю, с которым остаются дети.

    В то же время на заседании рассмотрен вопрос внесения дополнений в ст. 23.3. Так, после слова "выписка" добавлено "для государственной регистрации расторжения брака".

    В то же время, в новой редакции даны ст. 180.1 и 180.2 Кодекса.

    Отметим, что проект поправок рекомендован на пленарное заседание парламента. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi