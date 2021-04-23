В Азербайджане расширят охват получателей страховых выплат по безработице

В настоящее время процесс продолжается

"Для расширения охвата граждан, получающих страховые выплаты по безработице, подготовлены поправки в соответствующее законодательство".

По сообщению Report, об этом в прямом эфире передачи "Социальный час" (Sosial saat) со страницы Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана (МТСЗН) в Facebook заявил заместитель председателя правления Государственного агентства занятости при МТСЗН Джамаледдин Гулиев.

Он отметил, что ежемесячно собирается информация о гражданах, имеющих право на получение страховой выплаты по безработице: "Мы сами обратимся к гражданам, имеющим право на получение выплаты".

Заместитель председателя подчеркнул, что в настоящее время процесс продолжается: "Подготовлены инструкции для территориальных центров занятости нашего агентства, которые будут направлены им в ближайшее время".