В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов

В Азербайджане ассортимент средств реабилитации, предоставляемых лицам с инвалидностью, будет расширен с 57 до 81.

В Азербайджане ассортимент средств реабилитации, предоставляемых лицам с инвалидностью, будет расширен с 57 до 81.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В рамках сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) министерством подготовлены предложения по внесению изменений в утвержденные Кабмином "Перечень средств реабилитации, предоставляемых лицам с инвалидностью за счет государственного бюджета" и "Условия и порядок обеспечения средствами реабилитации лиц с инвалидностью".

Предложения предусматривают расширение ассортимента средств реабилитации с 57 до 81 в соответствии с классификацией ВОЗ.

В список предлагается добавить средства передвижения на колесах (роллаторы), захваты для подбирания мелких предметов, датчики падения, переносные пандусы, поручни для ванной и туалетов и пр.

Напомним, что в 2020 году по предложению министерства в перечень были включены 23 вида средств реабилитации, тем самым их количество было доведено до 57.