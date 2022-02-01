В Азербайджане проведут оценивание в связи с беспризорными детьми

Будет проведена экспертная оценка нуждающихся в социальных услугах детей, живущих в сложных условиях, беспризорных детей и их семей".

Будет проведена экспертная оценка нуждающихся в социальных услугах детей, живущих в сложных условиях, беспризорных детей и их семей".

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Вугар Бехбудов.

По его словам, оценивание будет проводиться по территориям, где функционируют филиалы Агентства: "В данной сфере будем сотрудничать с соответствующими исполнительными органами".

По его словам, создан "кол-центр" для реагирования на обращения в связи с оказываемыми Агентством социальными услугами, в том числе случаями бытового насилия и детьми, проживающими в сложных условиях, а также оказанием онлайн-психологической поддержки: "Любой может позвонить по номеру 116-123 и получить сведения об оказываемых услугах и воспользоваться ими".