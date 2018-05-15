В Азербайджане пройдет международная конференция ООН

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ 21 мая в Баку состоится международная конференция на тему "К достижению целей устойчивого развития, поощрение устойчивого развития и достойного труда".

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения.

Мероприятие будет проведено при совместной организации МТСЗН, Конфедерации профсоюзов Азербайджана, Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана и Международной организации труда.

Ожидается визит в Азербайджан генсека Международной организации труда Гая Райдера. Это станет первым визитом в страну руководителя структуры после членства Азербайджана в МОТ. В конференции примут участие высокопоставленные представители международных организаций, отдельных стран, профсоюзов и организаций работодателей.

В рамках конференции состоится пленарная сессия на тему "Желаемое будущее труда".

Во время конференции планируется проведении презентации в связи с "Баку Экспо 2025".