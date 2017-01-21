В Азербайджане проиндексирована страховая часть трудовых пенсий

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации страховой части трудовых пенсий.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики поручено в соответствии с индексом потребительских цен по 2016 году на 1 января 2017 года обеспечить повышение страховой части всех видов трудовых пенсий, осуществить индексацию сумм пенсионного капитала, накопленного в страховой части лицевых счетов в системе индивидуального учета, а Кабинету министров решить вопросы, вытекающие из данного Распоряжения.

Распоряжение было подписано, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях усиления социальной защиты пенсионеров в Азербайджанской Республике и в соответствии со статьей 29.2 Закона Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях".