В Азербайджане проходит форум по развитию карьеры

Азербайджанский форум по развитию карьеры проводится в третий раз при организации Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Азербайджанский форум по развитию карьеры проводится в третий раз при организации Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев, заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев, заместитель министра науки и образования Идрис Исаев, председатель правления Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли, депутаты Милли Меджлиса, представители государственных и частных учреждений, карьерные консультанты, местные и зарубежные спикеры, специалисты по человеческим ресурсам, топ-менеджеры, эксперты по образованию и менторы.

Цель форума, организованного под девизом "Превращаем инновации в возможности!", - проанализировать местные и мировые достижения в области развития карьеры, современные подходы, механизмы построения эффективной структуры высшего образования для формирования конкурентоспособных кадров.