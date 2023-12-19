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В Азербайджане проходит форум по развитию карьеры

В Азербайджане проходит форум по развитию карьеры Азербайджанский форум по развитию карьеры проводится в третий раз при организации Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения.
Социальная защита
19 декабря 2023 г. 10:41
В Азербайджане проходит форум по развитию карьеры

Азербайджанский форум по развитию карьеры проводится в третий раз при организации Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев, заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев, заместитель министра науки и образования Идрис Исаев, председатель правления Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли, депутаты Милли Меджлиса, представители государственных и частных учреждений, карьерные консультанты, местные и зарубежные спикеры, специалисты по человеческим ресурсам, топ-менеджеры, эксперты по образованию и менторы.

Цель форума, организованного под девизом "Превращаем инновации в возможности!", - проанализировать местные и мировые достижения в области развития карьеры, современные подходы, механизмы построения эффективной структуры высшего образования для формирования конкурентоспособных кадров.

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Версия на английском языке Azerbaijan Career Development Forum kicks off
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Karyera İnkişaf Forumu keçirilir

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