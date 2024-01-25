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В Азербайджане программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны расширилась в 5 раз

В Азербайджане программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны расширилась в 5 раз После Отечественной войны программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны расширилась в 5 раз.
Социальная защита
25 января 2024 г. 11:50
В Азербайджане программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны расширилась в 5 раз

После Отечественной войны программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны расширилась в 5 раз.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бейбутов на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

Он отметил, что в 2023 году семьям шехидов и инвалидам войны было предоставлено 1 500 квартир и частных домов, в послевоенный период – 6 000, а всего за прошлый период - 14 800.

"В 2023 году инвалидам войны было предоставлено 150 автомобилей, а всего за прошедший период - более 7 600. Кроме того, 2 510 человек, среди которых члены семей шехидов и другие граждане из уязвимых групп населения, получили путевки в санаторно-курортные и лечебные центры",- сказал Бейбутов.

По его словам, в 2023 году агентство оказало мобильные, стационарные и полустационарные услуги 31 393 гражданам.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Vətən müharibəsindən sonra şəhid ailələrinin mənzil təminatı 5 dəfə genişlənib

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