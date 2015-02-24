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    ​В Азербайджане продлен срок назначения адресной социальной помощи

    Изменения были поставлены на голосование и приняты

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане продлен срок назначения адресной социальной помощи.

    Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса внесены изменения в закон "Об адресной государственной социальной помощи".

    Согласно изменениям, социальная помощь назначается сроком на 2 года с 1 числа месяца обращения за ее получением. Кроме того, малообеспеченные семьи обладают правом повторного обращения для получения социальной помощи.

    Данные изменения были поставлены на голосование и приняты.  

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