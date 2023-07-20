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В Азербайджане предусматривается вручение бизнес-наград участникам "Проекта поддержки занятости"

В Азербайджане предусматривается вручение бизнес-наград участникам "Проекта поддержки занятости" В Азербайджане стартует новый проект, предусматривающий вручение бизнес-наград участникам "Проекта поддержки занятости", реализуемого Министерством труда и социальной защиты населения при финансовой поддержке Всемирного банка.
Социальная защита
20 июля 2023 г. 10:22
В Азербайджане предусматривается вручение бизнес-наград участникам Проекта поддержки занятости

В Азербайджане стартует новый проект, предусматривающий вручение бизнес-наград участникам "Проекта поддержки занятости", реализуемого Министерством труда и социальной защиты населения при финансовой поддержке Всемирного банка.

Как сообщили Report в министерстве, всего в рамках проекта, рассчитанного до конца 2025 года, бизнес-награды будут вручены 280 предпринимателям, заполнившим электронную заявку и отобранным в качестве победителей.

Проект будет реализовываться поэтапно по регионам.

На начальном этапе предусматривается участие бенефициаров, привлеченных к "Проекту поддержки занятости" по Гянджа-Дашкесанскому экономическому району. Всего в этом регионе бизнес-премию получат 8 предпринимателей.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 280 sahibkara biznes mükafatları veriləcək

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