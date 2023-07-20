В Азербайджане предусматривается вручение бизнес-наград участникам "Проекта поддержки занятости"

В Азербайджане стартует новый проект, предусматривающий вручение бизнес-наград участникам "Проекта поддержки занятости", реализуемого Министерством труда и социальной защиты населения при финансовой поддержке Всемирного банка.

В Азербайджане стартует новый проект, предусматривающий вручение бизнес-наград участникам "Проекта поддержки занятости", реализуемого Министерством труда и социальной защиты населения при финансовой поддержке Всемирного банка.

Как сообщили Report в министерстве, всего в рамках проекта, рассчитанного до конца 2025 года, бизнес-награды будут вручены 280 предпринимателям, заполнившим электронную заявку и отобранным в качестве победителей.

Проект будет реализовываться поэтапно по регионам.

На начальном этапе предусматривается участие бенефициаров, привлеченных к "Проекту поддержки занятости" по Гянджа-Дашкесанскому экономическому району. Всего в этом регионе бизнес-премию получат 8 предпринимателей.