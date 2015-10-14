Баку. 14 октября.REPORT.AZ/ В Азербайджане предусматривается внедрение новой пенсионной формулы.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного фонда социальной защиты Эльман Мехдиев в своем выступлении в ходе обсуждения госбюджета и других входящих в пакет бюджета законопроектов.

По его словам, в проекте изменений законопроекта предусматривается внедрение новой пенсионной формулы: "Возможно, будут на 100% учитываться социальные страховые взносы, уплачиваемые на первоначальном этапе. В отношении лиц, уплачивающих высокие социальные страховые взносы, не будет выдвигаться требование о стаже. Может быть указан минимальный пенсионный капитал. Если накопленный социальный страховой капитал не позволяет назначить минимальную пенсию, государство может довести капитал до минимального показателя и изменить требования к социальному страховому стажу данных лиц".