В Азербайджане предложено запретить производство бесфильтровых сигарет

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев предложил запретить производство в Азербайджане бесфильтровых сигарет.

Как сообщает Report, с данным предложением при обсуждении на сегодняшнем пленарном заседании нового законопроекта "Об ограничении использования табачных изделий" выступил Р.Гулиев.

Он отметил, что вред от таких сигарет большой: "Подобные сигареты в 3-4 раза более вредны, чем сигареты с фильтром".

В связи с борьбой с табаком депутат также предложил повысить цены на сигареты.