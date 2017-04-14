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    В Азербайджане предложено запретить производство бесфильтровых сигарет

    В связи с борьбой с табаком депутат предложил повысить цены на сигареты

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Депутат Милли Меджлиса Руфат Гулиев предложил запретить производство в Азербайджане бесфильтровых сигарет.

    Как сообщает Report, с данным предложением при обсуждении на сегодняшнем пленарном заседании нового законопроекта "Об ограничении использования табачных изделий" выступил Р.Гулиев.

    Он отметил, что вред от таких сигарет большой: "Подобные сигареты в 3-4 раза более вредны, чем сигареты с фильтром".

    В связи с борьбой с табаком депутат также предложил повысить цены на сигареты. 

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