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В Азербайджане предложено запретить открытие банковских карт на имя детей младше 14 лет

В Азербайджане предложено запретить открытие банковских карт на имя детей младше 14 лет Около 75% детей в Азербайджане ежедневно пользуются интернетом, при этом более 45% из них проводят в интернете свыше пяти часов в день.
Социальная защита
4 июня 2025 г. 12:37
В Азербайджане предложено запретить открытие банковских карт на имя детей младше 14 лет

Около 75% детей в Азербайджане ежедневно пользуются интернетом, при этом более 45% из них проводят в интернете свыше пяти часов в день.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей.

Как заявил завотделом комитета Эльгюн Сафаров на круглом столе на тему "Защита детей в киберпространстве и совместные действия против цифровых угроз", по результатам проведенного опроса 67% респондентов указали, что родители не устанавливают детям никаких ограничений при использовании интернета.

"Это серьезная цифра. Дети особенно уязвимы к вредоносному контенту в социальных сетях и могут стать жертвами торговли людьми", - отметил Сафаров.

По его словам, некоторые частные компании привлекают несовершеннолетних к онлайн-казино и другим видам деятельности, через которые получают доступ к банковским картам.

"Некоторые банки предлагают услуги по открытию карт даже на имя 7-8-летних детей. Наш комитет готовит предложение по запрету коммерческим банкам открывать счета для детей младше 14 лет. Это должно быть урегулировано на законодательном уровне", - подчеркнул он.

Сафаров также отметил необходимость активной работы неправительственных организаций для обеспечения доступа детей к информации на азербайджанском языке в социальных сетях.

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Версия на азербайджанском языке Komitə banklarda uşaqların adına kart açılmasına qadağa qoyulmasını təklif edir

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