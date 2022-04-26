В Азербайджане предложено создать службы охраны труда в компаниях с числом работников более 50 человек

В учреждениях, предприятиях и организациях, где число работников превышает 50 человек, следует создать службы охраны труда. Речь идет о всех сферах экономики.

В учреждениях, предприятиях и организациях, где число работников превышает 50 человек, следует создать службы охраны труда. Речь идет о всех сферах экономики.

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом контроля безопасности и охраны труда Государственной службы инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Вюсал Мамедов.

По его словам, в местах работы с коллективом более 50 человек необходимо учредить должность инженера по охране труда, если свыше 500 человек – заместителя директора по охране труда, свыше 1000 человек – санитарного врача и создать лаборатории: "Это минимальные требования. В противном случае необходимо предпринимать шаги в соответствии с законодательством".