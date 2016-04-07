В Азербайджане предложено создание национальной антиплагиатной системы

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Проблема плагиата в Азербайджане наиболее широко распространена в сфере музыки и в учебниках.

Как сообщает Report, об этом на круглом столе на тему "Плагиат в научных, учебных и художественных произведениях и пути его предотвращения", организованном Агентством по авторским правам и министерством образования, заявил председатель агентства Камран Иманов.

Он отметил, что борьба с плагиатом имеет важное значение и должна проводиться на государственном уровне. По словам К.Иманова, в Азербайджане также существует данная проблема: "Проблема плагиата в Азербайджане наиболее широко распространена в сфере музыки и в учебниках. В последнее время агентство расследовало 52 факта плагиата”.

Председатель агентства заявил, что в Азербайджане есть необходимость создания национальной антиплагиатной системы.