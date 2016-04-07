 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане предложено создание национальной антиплагиатной системы

    В последнее время агентство расследовало 52 факта плагиата

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Проблема плагиата в Азербайджане наиболее широко распространена в сфере музыки и в учебниках.

    Как сообщает Report, об этом на круглом столе на тему "Плагиат в научных, учебных и художественных произведениях и пути его предотвращения", организованном Агентством по авторским правам и министерством образования, заявил председатель агентства Камран Иманов. 

    Он отметил, что борьба с плагиатом имеет важное значение и должна проводиться на государственном уровне. По словам К.Иманова, в Азербайджане также существует данная проблема: "Проблема плагиата в Азербайджане наиболее широко распространена в сфере музыки и в учебниках. В последнее время агентство расследовало 52 факта плагиата”. 

    Председатель агентства заявил, что в Азербайджане есть необходимость создания национальной антиплагиатной системы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi