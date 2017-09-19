В Азербайджане предложено предоставить стюардессам льготы по социальному страхованию

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Предложено предоставить действующим в Азербайджане стюардессам льготы по социальному страхованию.

Как сообщает Report, с этим предложением выступил член комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса, депутат Муса Гулиев.

Он отметил, что большинству членов летного и летно-испытательного состава гражданской авиации были предоставлены льготы по социальному страхованию: "Эти льготы связаны как со стажем работы, так и с процентом страхования и размером пенсий. Потому что у них трудный режим работы. Но эти льготы не коснулись стюардесс".

Парламентарий, заявивший что вопрос должен быть рассмотрен министерством труда и социальной защиты населения, отметил также, что в связи с этим должны быть внесены определенные дополнения в Трудовой Кодекс и закон "О пенсиях": "Работа стюардесс не легкая. Они также имеют право выйти на пенсию раньше, чтобы по отношению к ним были применены льготы по социальному страхованию".