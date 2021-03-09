В Азербайджане предлагают повысить единовременное пособие при рождении ребенка

В настоящее время сумма единовременного пособия при рождении ребенка составляет 200 манатов.

Аппарат омбудсмена предлагает увеличить размер единовременного пособия, выплачиваемого семьям в связи с рождением ребенка в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики за 2020 год.

Было отмечено, что с учетом необходимости выплаты единовременного пособия, предусмотренного законом "О социальных пособиях", следует увеличить размер пособий в связи с рождением ребенка, для лечения лиц, пострадавших в результате радиационной аварии, и на погребение, а также пособий по случаю потери кормильца и малообеспеченным семьям, имеющим детей в возрасте до одного года.

Доклад будет вынесен на обсуждение на завтрашнем заседании комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Согласно законодательству страны, в настоящее время сумма единовременного пособия при рождении ребенка составляет 200 манатов.