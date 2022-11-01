В Азербайджане предлагают повысить единовременное пособие при рождении ребенка и пособие на погребение

В Азербайджане предлагается увеличить пособие, выплачиваемое при рождении ребенка, и пособие на погребение.

В Азербайджане предложено повысить единовременное пособие, выплачиваемое при рождении ребенка, и пособие на погребение.

Как сообщает Report, это нашло отражение в заключении Счетной палаты на бюджет Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на будущий год.

Счетная палата рекомендовала пересмотреть размер средств, выплачиваемых при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 3 лет, а также размер пособия на погребение, в случае, если в следующем году в размеры пособий не будут внесены изменения.

Напомним, что в соответствии с указом президента Азербайджанской Республики размер единовременного пособия при рождении ребенка с 1 января текущего года увеличен на 50% и доведен до 300 манатов.