В Азербайджане предлагается создать государственные убежища

"Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей выдвинул предложение о том, чтобы в Азербайджане функционировали государственные убежища".

Об этом Report сообщил заведующий отделом информации и аналитических исследований Госкомитета Эльгюн Сафаров.

По его словам, создание государственных убежищ необходимо в нынешнее время: "Основная цель создания государственных убежищ заключается в том, чтобы оказать гражданам, подвергшимся насилию или попавшим в убежища по различным причинам, высококачественные услуги. Это одна из актуальных проблем в Азербайджане. Детей, подвергающихся насилию дома, в школе или в иных местах, следует размещать в убежища, в которых безопасные и качественные услуги будут соответствуовать требуемым показателям. В связи с этим имеется необходимость в убежищах, финансируемых из госбюджета. Это убежище должно превратиться в безопасный дом для всех подвергшихся насилию независимо от пола, возраста".

Завотделом подчеркнул, что государственные убежища могут осуществлять деятельность согласно международным стандартам при местных исполнительных властях или других госструктурах: "В 850 случаях, фиксируемых в течение года как бытовое насилие, в отношении 50-60% пострадавших возникает необходимость в том, чтобы они были размещены в убежищах. Для того, чтобы во время пребывания в убежище эти лица могли формироваться как личности, а в будущем интегрировали в общество, необходимо принятие соответствующих мер. В законодательстве отражены пункты о создании убежищ. Поэтому в Азербайджане одним из приоритетных вопросов должно быть создание государственных убежищ".