В Азербайджане пенсионный возраст увеличивается

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане пенсионный возраст женщин и мужчин будет доведен до 65 лет.
Как сообщает Report, вопрос отразился в проекте изменений в закон "О трудовой пенсии".
Проект состоит из 98 изменений.
Согласно проекту, до 2021 года пенсионный возраст мужчин ежегодно будет увеличиваться на 6 месяцев. А пенсионный возраст женщин ежегодно будет увеличиваться на 6 месяцев до 2027 года. Этим пенсионный возраст женщин и мужчин будет доведен до 65 лет.
В случае принятия законопроекта, он вступит в силу 1 июля 2017 года.
Проект вынесут на обсуждение весенней сессии Милли Меджлиса.
İlkin PirəliАвтор новости
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