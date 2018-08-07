В Азербайджане повышены пенсии около 35 тысяч человек

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Пенсии около 35 тысяч граждан, которые проработали по меньшей мере 6 лет после назначения пенсии по возрасту и работают в настоящее время, в среднем повышены на 137,5 манатов.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения, согласно поправке в статью 37.3.1 закона "О трудовых пенсиях" от 1 июля 2017 года, если после назначения пенсии по возрасту гражданин продолжает работать, каждые 6 лет размер его трудовой пенсии перерасчитывается.

В связи с этим с 1 июля прошлого года в городские и районные отделения Государственного фонда социальной защиты обратились около 35 тысяч человек, проработавших по меньшей мере 6 лет и продолжающих работать в настоящее время после назначения пенсии по возрасту. Размер их трудовых пенсий в соответствии с законодательством был пересмотрен и повышен.

В результате пересчета размер пенсии этих граждан в среднем повысился на 137,5 манатов.