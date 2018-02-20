В Азербайджане повышена президентская пенсия участникам ВОВ

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении пенсии президента Азербайджанской Республики лицам некоторых категорий, участвовавшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Как сообщает Report, распоряжение подписано в целях усиления социальной защиты лиц некоторых категорий, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и повышения государственной заботы о них.

Согласно документу, с 1 марта 2018 года ежемесячный размер пенсии президента Азербайджанской Республики участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лицам, работавшим в период Второй Мировой войны на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда в период его блокады и награжденным медалью "За оборону Ленинграда", нагрудным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" (за исключением инвалидов войны), повышается на 10 процентов.