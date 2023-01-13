В Азербайджане повышен размер социального пособия лицам с инвалидностью

В Азербайджане повышен размер социального пособия лицам с инвалидностью.

В Азербайджане повышен размер социального пособия лицам с инвалидностью.

Как сообщает Report, это нашло отражение в указе президента Ильхама Алиева о повышении размера социальных пособий и внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики "О повышении размера социальных пособий" от 29 августа 2013 года номер 973.

С 1 января 2023 года размер социального пособия лицам с инвалидностью в связи с нарушением функций организма на 81-100 процентов установлен в размере 270 манатов, размер социального пособия лицам с инвалидностью в связи с нарушением функций организма на 61-80 процентов - 220 манатов, размер социального пособия лицам с инвалидностью в связи с нарушением функций организма на 31-60 процентов - 150 манатов.