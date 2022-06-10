В Азербайджане потерявшим родителей детям выплатят компенсацию в размере 265 манатов

Детям, потерявшим родителей и лишенным родительской опеки, будет выплачиваться компенсация в размере 265 манатов.

Детям, потерявшим родителей и лишенным родительской опеки, будет выплачена компенсация в размере 265 манатов.

Как сообщает Report, в связи с этим Кабинет министров внес поправки в постановление “О мерах по улучшению социальной защиты детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей”.

Согласно поправкам, дети, потерявшие родителей и лишенные родительской опеки, при первом устройстве на работу за счет средств, выделенных Министерству труда и социальной защиты населения в разделе “Социальная защита и социальное обеспечение” централизованных расходов государственного бюджета, будут обеспечены по собственному выбору либо одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по нормативам, предусмотренным в постановлении Кабинета министров от 17 января 1994 года №15, либо денежной компенсацией в размере 265 манатов, а также единовременным пособием в размере не менее пятикратного размера среднемесячной заработной платы по стране.