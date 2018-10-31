В Азербайджане подготовлена программа "Родительский контроль и безопасность интернета"

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей по рекомендации Комитета ООН по правам ребенка подготовила программу "Родительский контроль и безопасность интернета" www.kidsafe.az.

Как сообщает Report, программа создана в рамках проекта "Интернет безопасности детей". Основной целью создания программы интернет безопасности и контроля является обеспечение компьютерной безопасности детей и надзора.

Посредством программы станет возможным заранее назначать время использования детьми компьютера, препятствовать посещению страниц, не соответствующих возрастному ограничению детей. Родители через кабинет в своей системе смогут следить за всеми переписками детей и местом переписки. Программа позволит предотвратить появление в поисковиках результатов, не соответствующих возрасту детей. Для эффективной организации досуга детей в программе будут размещены статьи на интересные темы. В системе родителей будет иметься кабинет. Пользуясь им, станет возможным наблюдать за пользованием персональных компьютеров.

Программа будет доступна для скачивания и на Windows, и на Android.

Отметим, что презентация программы состоится завтра, 1 ноября.