Министерство: В Азербайджане пенсии за март выплачены вместе с надбавками

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Министерство труда и социальной защиты населения, в соответствии с интересами пенсионеров, обеспечило выплату пенсий в полном объеме за март месяц.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Было отмечено, что осуществляемые действующим при министерстве Государственным фондом социальной защиты работы в этом направлении уже завершены.

В то же время минимальный размер трудовой пенсии по закону, принятому по инициативе главы государства, с 1 марта увеличен на 38,5% и доведен до 160 манатов. Это коснулось 233 000 пенсионеров (в том числе 140 000 граждан, получающих пенсию по инвалидности). Причитающиеся лицам этой категории пенсии также перечислены на их счета вместе с надбавками.