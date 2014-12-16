​В Азербайджане открылось новое здание управления, которое будет проводить осмотр новых жилых домов

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось открытие нового административного здания Главного управления государственной экспертизы Государственного агентства по контролю над безопасностью строительных работ при министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Как сообщает Report, в церемонии открытия принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Камаладдин Гейдаров.

Во время открытия было отмечено, что обращения, по поводу ныне существующих зданий и сооружений, превышающих высоту 12 метров, будут рассматриваться во вновь созданном управлении. Обращения будут рассматриваться через органы местной исполнительной власти по системе "единого окна", максимально экономя время граждан.

В этом здании также будут размещены Управление государственной экспертизы министерства экологии и природных ресурсов, Республиканский центр гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения, инженерно-геологический центр Государственного головного института проектирования "Azərdövlətlayihə" ("Азгоспроект"), Государственное агентство по контролю над безопасностью строительных работ при МЧС, а также Агентство безопасного проведения работ в промышленности и горного контроля. В этом же здании будет располагаться и противопожарная служба МЧС.

Главное управление будет рассматривать также обращения, поступающие из различных районов страны.