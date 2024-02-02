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В Азербайджане откроют 4 новых центра соцобслуживания для детей с инвалидностью

В Азербайджане откроют 4 новых центра соцобслуживания для детей с инвалидностью Агентство социальных услуг создаст новые центры соцобслуживания для несовершеннолетних граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Социальная защита
2 февраля 2024 г. 11:42
В Азербайджане откроют 4 новых центра соцобслуживания для детей с инвалидностью

Агентство социальных услуг создаст новые центры соцобслуживания для несовершеннолетних граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщили Report в Минтруда, новые центры будут созданы в Ясамальском районе Баку, Гаджигабульском, Гейчайском, Агдамском районах страны.

В центрах, помимо услуг социальной реабилитации, будут проводиться мероприятия для повышения знаний и навыков родителей детей и подростков с инвалидностью.

Целью является формирование у этой категории граждан навыков общения, простых трудовых навыков и прочих, а также поспособствовать их интеграции в общество.

Подобные центры уже действуют в Абшеронском, Сабунчинском и Наримановском районах Баку, здесь успешно прошли реабилитацию около 650 детей.

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Версия на азербайджанском языке 18 yaşınadək əlilliyi olan şəxslər üçün 4 yeni sosial xidmət mərkəzi yaradılacaq

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