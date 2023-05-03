В Азербайджане опекунам будут выплачиваться пособия

Семьям, взявшим опекунство над детьми, будут назначены ежемесячные и единовременные пособия.

Семьям, взявшим опекунство над детьми, будут назначены ежемесячные и единовременные пособия.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Вусал Насирли на заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

По его словам, пособие будет назначаться в размере прожиточного минимума для детей, помимо этого предусмотрены дополнительные стимулирующие выплаты в зависимости от состояния здоровья, возраста, количества детей.

Председатель комитета Муса Гулиев отметил, что размер пособий будет не меньше суммы, выдаваемой усыновителям, а возможно и больше: "В целом, предусмотрены два вида пособий для попечителей. Одно будет предоставляться ежемесячно, а другое – для покупки сезонной одежды".