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В Азербайджане опекунам будут выплачиваться пособия

В Азербайджане опекунам будут выплачиваться пособия Семьям, взявшим опекунство над детьми, будут назначены ежемесячные и единовременные пособия.
Социальная защита
3 мая 2023 г. 13:29
В Азербайджане опекунам будут выплачиваться пособия

Семьям, взявшим опекунство над детьми, будут назначены ежемесячные и единовременные пособия.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Вусал Насирли на заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

По его словам, пособие будет назначаться в размере прожиточного минимума для детей, помимо этого предусмотрены дополнительные стимулирующие выплаты в зависимости от состояния здоровья, возраста, количества детей.

Председатель комитета Муса Гулиев отметил, что размер пособий будет не меньше суммы, выдаваемой усыновителям, а возможно и больше: "В целом, предусмотрены два вида пособий для попечителей. Одно будет предоставляться ежемесячно, а другое – для покупки сезонной одежды".

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Himayədar ailəyə uşaqlara görə müavinətlər veriləcək”

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