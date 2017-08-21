В Азербайджане около 60 тыс. человек получают президентскую стипендию

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Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В настоящее время 58,8 тыс. человек предоставляется стипендия президента Азербайджана.

Как сообщили Report в Государственном комитета по статистике, за шесть месяцев этого года министерством труда и социальной защиты населения 52 950 гражданам выплачены единовременные пособия.

Из них 44 438-ми за рождение ребенка, 4 394-м - для лечения лиц, ставших инвалидами в результате радиационной аварии. Кроме того, выплачено пособие 2 447 освобожденным от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях, а 1 671 человек получил деньги на похороны своих близких.

До 1 июля 2017 года 432 человека, получивших трудовые увечья или профессиональные заболевания, получили компенсацию.

В то же время, в стране 498,4 тыс. членов 120,3 тыс. малообеспеченных семей получили адресную государственную социальную помощь, среднемесячная сумма которой на душу населения составила 35,8 маната. По сравнению с началом этого года число получателей адресной государственной социальной помощи сократилось на 10,7%.