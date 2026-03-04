В Азербайджане около 100 мужчин взяли оплачиваемый отпуск по отцовству

Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Социальная защита
    • 04 марта, 2026
    • 16:43
    В Азербайджане 81 работодатель предоставил почти 100 сотрудникам-мужчинам оплачиваемый отпуск по отцовству.

    Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

    По информации ведомства, отпуск охватывает периоды до и после рождения ребенка.

    Напомним, что в трудовое законодательство были внесены изменения, согласно которым мужчины имеют право на 14 календарных дней оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка. С января на платформе Министерства труда появилась возможность оформить этот отпуск в электронном виде.

