В Азербайджане около 100 мужчин взяли оплачиваемый отпуск по отцовству
Социальная защита
- 04 марта, 2026
- 16:43
В Азербайджане 81 работодатель предоставил почти 100 сотрудникам-мужчинам оплачиваемый отпуск по отцовству.
Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
По информации ведомства, отпуск охватывает периоды до и после рождения ребенка.
Напомним, что в трудовое законодательство были внесены изменения, согласно которым мужчины имеют право на 14 календарных дней оплачиваемого отпуска в связи с рождением ребенка. С января на платформе Министерства труда появилась возможность оформить этот отпуск в электронном виде.
