​В Азербайджане оглашены статистические данные по количеству инвалидов среди населения

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане 535 тыс. человек (5,6%) от общего числа населения являются инвалидами. Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социального обеспечения населения Салим Муслимов на двухдневном международном семинаре на тему: "Оценка инвалидности в Азербайджане. Достижения и будущие шаги".

Министр заявил, что из общего числа инвалидов, 300 тыс. человек (56%) имеют пожизненную инвалидность. "Остальные 235 тыс. человек (44 %) - это лица, которым по существующим законодательным актам определена временная инвалидность. Из 535 тыс. человек 473 тыс. - граждане старше 18 лет, а 62 тыс. - это дети с ограниченными физическими возможностями".

Министр добавил, что все существующие критерии, применяемые для верного определения инвалидности, являются важными для оценки физического состояния лица и, происшествия, которое повлекло за собой инвалидность пострадавшего.