​В Азербайджане оглашены статистические данные по количеству инвалидов среди населения

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане 535 тыс. человек (5,6%) от общего числа населения являются инвалидами. Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социального обеспечения населения Салим Муслимов на двухдневном международном семинаре на тему: "Оценка инвалидности в Азербайджане. Достижения и будущие шаги".
Министр заявил, что из общего числа инвалидов, 300 тыс. человек (56%) имеют пожизненную инвалидность. "Остальные 235 тыс. человек (44 %) - это лица, которым по существующим законодательным актам определена временная инвалидность. Из 535 тыс. человек 473 тыс. - граждане старше 18 лет, а 62 тыс. - это дети с ограниченными физическими возможностями".
Министр добавил, что все существующие критерии, применяемые для верного определения инвалидности, являются важными для оценки физического состояния лица и, происшествия, которое повлекло за собой инвалидность пострадавшего.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook