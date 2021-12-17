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В Азербайджане объявлены нерабочие дни следующего года

В Азербайджане объявлены нерабочие дни следующего года Постановлением Коллегии Министерства труда и социальной защиты населения от 17 декабря 2021 года утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2022 год.
Социальная защита
17 декабря 2021 г. 21:02
В Азербайджане объявлены нерабочие дни следующего года

Постановлением Коллегии Министерства труда и социальной защиты населения от 17 декабря 2021 года утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2022 год.

Как сообщили Report в министерстве, в нормах рабочего времени на 2022 год говорится, что в соответствии с Трудовым кодексом Азербайджанской Республики, постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 1 декабря 2021 года №375 "Об определении праздничных дней в Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы в 2022 году" следующие дни в 2022 году считаются нерабочими днями:

1, 2 января - Новый год;

20 января - День всенародной скорби;

8 марта - женский день;

20, 21, 22, 23, 24 марта – праздник Новруз;

9 мая - День Победы над фашизмом;

2, 3 мая – праздник Рамазан;

28 мая – День независимости;

15 июня - День национального спасения азербайджанского народа;

26 июня - День Вооруженных сил Азербайджанской Республики;

9, 10 июля - Гурбан байрамы;

8 ноября - День Победы Азербайджанской Республики;

9 ноября - День государственного флага Азербайджанской Республики

31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира.

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Версия на азербайджанском языке Gələn ilin istirahət və bayram günləri açıqlanıb

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