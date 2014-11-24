В Азербайджане обнародованы нерабочие дни в связи с праздниками Новруз, Рамазан, Гурбан в 2015 году

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана принял постановление "О праздниках Новруз, Рамазан, Гурбан в 2015 году". Как сообщает Report, постановление подписано на основании указа президента Азербайджанской Республики от 18 декабря 2006 года "О применении Закона Азербайджанской Республики от 8 декабря 2006 года "О внесении изменения в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики", в соответствии с информацией Национальной Академии наук Азербайджанской Республики и Управления мусульман Кавказа.

Согласно постановлению, в 2015 году праздник Новруз приходится на 20, 21, 22, 23, 24 марта, праздник Рамазан – на 17, 18 июля, праздник Гурбан – на 24, 25 сентября.

В соответствии с законодательством указанные дни считаются нерабочими.