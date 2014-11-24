В Азербайджане обнародованы нерабочие дни в связи с праздниками Новруз, Рамазан, Гурбан в 2015 году

Согласно постановлению, в 2015 году праздник Новруз приходится на 20, 21, 22, 23, 24 марта, праздник Рамазан – на 17, 18 июля, праздник Гурбан – на 24, 25 сентября.
В соответствии с законодательством указанные дни считаются нерабочими.
Согласно постановлению, в 2015 году праздник Новруз приходится на 20, 21, 22, 23, 24 марта, праздник Рамазан – на 17, 18 июля, праздник Гурбан – на 24, 25 сентября.
В соответствии с законодательством указанные дни считаются нерабочими.
News DepartmentАвтор новости
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