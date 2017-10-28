В Азербайджане обнародованы необычные имена новорожденных за последние 5 лет - СПИСОК

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане есть много необычных имен, которые родители дали своим детям.

Как сообщает Report, также согласно информации из министерства юстиции, в списке имен новорожденных за последние пять лет немало незаурядных имен.

Так, за последние пять лет один новорожденный ребенок получил имя Моджузанур, в этом году 2 младенцев названы именем Талия (за последние пять лет - 9), за последние пять лет - 3 детей - Маслахат, 3 - Хазал, 2 - Гызыл, 1- Гызылшан, в этом году 4 младенца получили имя Гюмуш (за последние пять лет - 50), за последние пять лет 4 названы именем Годжа, 1 - Годжаман, 1 - Годжабей, 10 - Джаван и 1 именем Джавани.

За последние пять лет 28 младенцев получили имя Ада (в этом году - 6), 11 - Адам, 3 - Адай, 1 - Адаш, 3 - Аданур, 121 новорожденный назван именем Нарин (в этом году - 16), 7 - Нарида (в этом году - 3), 3 - Нардана, 2 - Нарина, Нарийя и Наряддин.

Среди незаурядных имен новорожденных также встречаются Аданур, Адалин, Адалара, Адаиль, Нарпута, Нариза, Нарият, Нариля, Нарика, Нариф, Нариэль, Нари, Наргёзал, Наргиля Нур, Альмара, Алмая, Алмагюль и др.

В этом году в стране 5 новорожденных получили имя Гариба (за последние пять лет - 25), за последние пять лет 3 - Гарибали.