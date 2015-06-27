​В Азербайджане обнародованы наиболее популярные в этом году имена новорожденных

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Министерство юстиции обнародовало статистику по наиболее популярным в этом году именам для новорожденных в Азербайджане. Как сообщили Report в министерстве юстиции, по официальным данным на 27 июня самым популярным мужским именем в 2015 году является Юсиф.

По информации, в этом году именем Юсиф назвали 1377 новорожденных мальчиков. Следующие места занимают имена Али (1000), Гусейн (951), Мухаммад (615), Мурад (638).

Что касается наиболее популярных женских имен, в 2015 год именем Захра были названы 1356 новорожденных девочек. Следующие места занимают имена Нурай (1014), Фатима (899), Айлин (717), Зейнаб (672), Аян (618).

Напомним, что и в 2014 году самым популярным именем среди новорожденных мальчиков было Юсиф (3967 человек), среди девочек - Захра (3608 человек).