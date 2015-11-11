​В Азербайджане обнародовано количество несчастных случаев на производстве в прошлом месяце

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь этого года количество несчастных случаев на производстве сократилось в годовом сравнении на 36,2%, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве - примерно на 40%, групповых несчастных случаев - в 13 раз. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения.

По информации, за прошедший период Государственная служба трудовой инспекции провела просветительские работы в направлении обеспечения работников здоровыми и безопасными условиями на рабочих местах.

В рамках месяца безопасности труда проведены встречи с трудовыми коллективами, работникам и работодателям дана необходимая информация о нормах и стандартах безопасности труда, предупреждающих мероприятий для предотвращения несчастных случаев на производстве.

Итогом проводимых работ стало значительное сокращение количества несчастных случаев на производстве.

В октябре этого года количество несчастных случаев на производстве в годовом сравнении сократилось в 3,6 раза - до 8 случаев, количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве - в 3,2 раза. В течение месяца групповых несчастных случаев не зафиксировано, в то время как в октябре прошлого года отмечался один факт групповых несчастных случаев на производстве.