В Азербайджане обнародована статистика потребления продовольствия мужчинами и женщинами

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Обнародована статистика используемого в Азербайджане в прошлом году мужчинами и женщинами продовольствия.

Как сообщили Report из Госкомстата, по данным статистики, в прошлом году в среднем каждой женщиной было потреблено 138,4, а каждым мужчиной - 138,5 кг хлебобулочных изделий.

По сравнению с 2014 годом, показатель потребленного картофеля увеличился. В прошлом году мужчинами было потреблено 72,1, а женщинами - 71,8 кг картофеля. В 2014 году данный показатель как у женщин, так и у мужчин составил 71,3 кг.

В то время, как показатель потребленных женщинами рыб и рыбных изделий снизился (7,2 кг), у мужчин данный показатель возрос (7,4 кг).

В 2014 году на долю женщин приходилось 7,5, а мужчин - 7,1 кг рыб и рыбных изделий.

В показателях потребления молока и молочных изделий женщины (272,1 кг) превзошли мужчин (271,9 кг), а в употреблении фруктов и ягод превосходство за мужчинами (мужчины - 78,7, женщины - 77,9 кг).

Отметим, что по сравнению с 2014 годом показатель потребленных женщинами молока и молочных изделий снизился.

В 2014 году данный показатель составил 275,4 кг.