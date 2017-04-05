В Азербайджане обнародована статистика подвергшихся бытовому насилию мужчин

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "В прошлом году 102 мужчины в Азербайджане подверглись бытовому насилию".

Об этом в заявлении Report сказала завотделом юридического обеспечения Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова.

По ее словам, в 2016 году в Азербайджане зарегистрировано 897 преступлений, связанных с бытовым насилием: "В результате этого пострадали 791 женщина и 4 несовершеннолетних. Кроме того, 29 женщин были убиты".

Как отметила официальный представитель комитета, в 2016 году в Азербайджане зарегистрировано 4 114 конфликтных семей: "С такими семьями должна проводиться профилактическая работа".

Завотделом заявила, что хотя конфликтные семьи есть во всех регионах, в Баку они составляют большинство: "Лица, страдающие от бытового насилия, поздно обращаются в государственные структуры. Они предпочитают терпеть и обращаются в государственные структуры лишь тогда, когда ситуация усугубляется и переходит в насилие. Часто обращаются тогда, когда совместное сожительство членов семьи бывает невозможно".

Т. Ибрагимова заявила, что цель комитета заключается в усилении профилактических работ в данной области: "В каждом районе, селе, территории госорганы должны усилить профилактические работы в данном направлении. Каждый должен знать, что его ждет в случае нарушения им чьих-либо прав и совершения насилия. Все должны быть проинформированы по этому поводу. В Азербайджане существует соответствующая законодательная база. В 2010 году был принят закон "О предотвращении бытового насилия". В данном законе профилактическим работам придается особое значение. Цель закона и нашей работы состоит не в том, чтобы семья распалась или кто-то был наказан. Цель заключается в ликвидации подобных явлений и принятии соответствующих мер. Лица, совершающие насилие, должны быть зарегистрированы и с ними нужно проводить профилактическую работу. Этим должны заниматься местные органы исполнительной власти".