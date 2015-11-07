В Азербайджане обнародована ожидаемая продолжительность жизни детей, родившихся в прошлом году

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ С 2004 года по сегодняшний день в стране принято 17 государственных программ в связи с детской политикой.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете статистики.

В настоящее время дети до 18 лет составляют 26,7 процентов населения.

В сообщении говорится, что в 2014 году в Азербайджане родилось 170,5 тыс. детей, а за 8 месяцев текущего года - 109 тыс. детей. 53,2 процента из них составляют мальчики, а 46,8 процентов - девочки. 1970 новорожденных являются близнецами, 63 - тройни. Согласно подсчетам, ожидаемая продолжительность жизни для детей, родившихся в прошлом году, составляет 74,2 года, в том числе для мальчиков - 71,6 лет, для девочек - 76,8 лет.

Как сообщили в комитете, в последние годы детская смертность в стране резко снизилась.

В 60-х годах прошлого столетия детская смертность составляла в среднем 49,1 на 1 000 новорожденных, в 90-х годах - 28,2, а в 2014 году этот показатель составил 10,2.