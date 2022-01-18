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В Азербайджане обнародована численность экономически активного населения

В Азербайджане обнародована численность экономически активного населения На 1 января этого года численность экономически активного населения Азербайджана составила 5303,9 тыс. человек, из них 4988,2 тыс. человек - занятое население.
Социальная защита
18 января 2022 г. 15:56
В Азербайджане обнародована численность экономически активного населения

На 1 января этого года численность экономически активного населения Азербайджана составила 5303,9 тыс. человек, из них 4988,2 тыс. человек - занятое население.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный комитет статистики.

По состоянию на 1 декабря 2021 года, численность наемных работников составила 1704,9 тыс. человек, в том числе в государственном секторе экономики задействованы 905,7 тыс. человек, в негосударственном – 799,2 тыс. человек. В нефтегазовом секторе экономики занято 31,5 тыс. человек, в ненефтегазовом секторе - 1673,4 тыс. человек.

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